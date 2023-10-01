Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İngiliz Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.