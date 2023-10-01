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Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 17:22
  • Giriş: 01.10.2023 17:22
  • Güncelleme: 01.10.2023 17:23
Kaynak: İHA
Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İngiliz Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. 

Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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