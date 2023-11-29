Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray - Manchester United maçını 51 bin 741 taraftar izledi

Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 51 bin 741 taraftar izledi.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 23:50
  • Giriş: 29.11.2023 23:50
  • Güncelleme: 30.11.2023 00:06
Kaynak: İHA
Galatasaray - Manchester United maçını 51 bin 741 taraftar izledi


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park’ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.
Manchester United taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 