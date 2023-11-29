Galatasaray - Manchester United maçını 51 bin 741 taraftar izledi

Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 51 bin 741 taraftar izledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park’ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.

Manchester United taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.