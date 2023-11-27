Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas oyunu, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavileri ise sürdü.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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