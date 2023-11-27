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Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 17:21
  • Giriş: 27.11.2023 17:21
  • Güncelleme: 27.11.2023 17:21
Kaynak: AA
Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas oyunu, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavileri ise sürdü.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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