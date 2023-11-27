Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas oyunu, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavileri ise sürdü.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.