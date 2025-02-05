Galatasaray, Mario Lemina transferini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina’nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta sahaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina’nın transferini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.