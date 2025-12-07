Galatasaray, Mauro Icardi’nin alternatifini buldu

Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı gündemine aldı. Mauro Icardi’nin sezon genelinde istenilen seviyeye çıkamaması ve Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası için takımdan ayrılacak olması, sarı-kırmızılıları yedek forvet arayışına yöneltti. Bu doğrultuda Galatasaray’ın listesine giren isim ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların, menajer George Gardi’nin etkin olduğu İtalyan pazarına yöneldiği ve Milan forması giyen Santiago Gimenez için nabız yokladığı öğrenildi.

İddialara göre Galatasaray, 24 yaşındaki Meksikalı golcüyü ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Milan, Santiago Gimenez’i geçtiğimiz sezonun devre arasında 30.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak genç forvet, beklentilerin gerisinde kalan bir performans sergiledi.

Galatasaray yönetiminin oyuncunun mevcut durumu ve olası ayrılık ihtimali hakkında İtalyan kulübüyle temas kurduğu aktarıldı.

Öte yandan ayak bileğinden sakatlığı bulunan Santiago Gimenez’in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor. Bu sezon lig ve kupa dahil toplam 11 maça çıkan Meksikalı futbolcu, 768 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray cephesi, forvet hattındaki belirsizlikler nedeniyle transfer konusunda temkinli ancak hazır bekliyor.