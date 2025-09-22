Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Freddie Gillespie'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Gillespie, 2025-2026 sezonunda Galatasaray'da görev yapacak.

Tecrübeli pivot, NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano formalarını giydi.