Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisinin saati değişti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti. Beşiktaş derbinin saatinin neden değiştiğini de resmi sitesinden duyurdu.

Cumartesi günü hem futbolda hem de basketbolda 2 büyük derbi yaşanacak. Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe arasında Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Basketbol derbisinde ise Galatasaray Süper Lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN maçının başlama saati değiştirildi.

Siyah - Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak derbinin başlangıç saatinin güvenlik tedbirleri nedeniyle saat 15.30'dan 13.00'e alındığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ LİDER, GALATASARAY 9. SIRADA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN 14 maçta 13 galibiyet 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe Beko'nun 14 maçta 12 galibiyeti 2 yenilgisi var.

Ligde Galatasaray MCT Technic ise oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sarı - Kırmızılı takım 9. sırada yer alıyor.