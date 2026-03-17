Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kritik bir haftaya giriyor. Galatasaray MCT Technic, son 16 turunda çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimizin Litvanya ekibi Rythas Vilnius ile oynayacağı bu önemli mücadele öncesinde basketbolseverler “Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

GALATASARAY MCT TECHNİC - RYTHAS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

GALATASARAY - RYTHAS VİLNİUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nda güçlü bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grubunda lider konumda bulunuyor.

Temsilcimiz, bu karşılaşmayı kazanması halinde grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

RYTHAS VİLNİUS’UN DURUMU

Litvanya temsilcisi Rythas Vilnius, grupta 3 galibiyet ile averajla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekip, Galatasaray’a mağlup olması durumunda grup ikinciliği için diğer maçların sonucunu beklemek zorunda kalacak.

İLK MAÇTA KAZANAN GALATASARAY

İki takım arasında Litvanya’da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray MCT Technic 89-85 kazanmıştı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekibe rövanş öncesinde moral avantajı sağlıyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Bu mücadele, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri olacak. Galatasaray MCT Technic, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius 18 Mart 2026 20:00 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi TRT Spor Yıldız

Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı hangi gün?

Karşılaşma 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacaktır.

Galatasaray maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.00’de başlayacaktır.

Galatasaray - Rythas Vilnius maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacaktır.

Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

Galatasaray MCT Technic, grubunda lider konumda yer almaktadır.

Galatasaray MCT Technic - Rythas Vilnius maçı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final yolunda belirleyici bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında alacağı galibiyetle grup liderliğini garantileyerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Basketbolseverler için büyük heyecan vaat eden bu mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.