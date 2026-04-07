Galatasaray MCT Technic - Tenerife maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife’yi İstanbul’da ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle seriyi eşitleyip mücadeleyi üçüncü ve son maça taşımayı hedefliyor.
Basketbolseverlerin en çok merak ettiği “Galatasaray MCT Technic - Tenerife maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da netleşti. Kritik karşılaşma, hem Dörtlü Final yolunda hem de serinin kaderi açısından büyük önem taşıyor.
GALATASARAY MCT TECHNİC - TENERİFE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray MCT Technic ile La Laguna Tenerife arasındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.
GALATASARAY MCT TECHNİC - TENERİFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY MCT TECHNİC - TENERİFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray MCT Technic - La Laguna Tenerife maçı, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadelenin biletleri de satışa sunuldu.
SERİDE SON DURUM NE?
Sarı-kırmızılı ekip, Son 16 turu I Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak La Laguna Tenerife ile eşleşti. Serinin ilk maçında rakibine 84-83 mağlup olan Galatasaray MCT Technic, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü.
Galatasaray MCT Technic, İstanbul’daki ikinci maçı kazanması halinde seride durumu eşitleyecek. Böylece Dörtlü Final biletini belirleyecek üçüncü ve son maç 15 Nisan’da İspanya’da oynanacak.