Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets | Maç ne zaman, hangi kanalda?
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, salı akşamı taraftarı önünde Würzburg Baskets'i konuk ediyor. Grubunda oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, evindeki üçüncü sınavdan da üç puan çıkarmanın peşinde. Karşılaşma şifresiz kanalda canlı yayınlanacak; yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
E Grubu'nda oynadığı iki maçtan da parkeden mutlu ayrılan Galatasaray MCT Technic, ilk haftada Igokea m:tel'i 94-82 mağlup etmiş; ikinci haftada ise İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste karşısında deplasmanda 91-90'lık dar bir galibiyet almıştı. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki ekip, taraftar desteğini arkasına alarak üçüncü galibiyetini hedefliyor.
Konuk ekip Würzburg Baskets de grubunda yenilgisiz bir performans sergiliyor: Alman temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup ederek E Grubu'nda iddialı bir başlangıç yaptı. Her iki takım da grupta üst sıralarda yer almak için kritik puanlar peşinde.
YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ
Maç TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ev sahibi taraftarlar salonu doldururken; maç yayınına TRT Spor Yıldız üzerinden, ayrıca kanalın resmi dijital yayın platformlarından erişim mümkündür.
MUHTEMEL 5'LER & TAKTİK ÖNGÖRÜLER
Galatasaray hücumda tempolu bir basketbol oynuyor; yüksek tempoda top dolaştırma ve üç sayı tehdidiyle rakip savunmaları zorlamak istiyor. Würzburg Baskets, fiziksel savunma ve ribaunt üstünlüğüyle öne çıkıyor; hücumda ise etkin dış şutörlere güveniyor. Maçın kaderini savunma rebountları ve hücum verimliliği belirleyecek.
GALATASARAY - WÜRZBURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Maç 21 Ekim 2025 Salı akşamı saat 20:00'de başlayacaktır.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.
Maç hangi sahada oynanacak?
Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Galatasaray grupta nasıl başladı?
Galatasaray, Igokea m:tel'i 94-82 ve Pallacanestro Trieste'yi 91-90 mağlup ederek grupta oynadığı iki maçı da kazandı.
Würzburg Baskets'in grup performansı nasıl?
Würzburg Baskets, Pallacanestro Trieste'yi 78-63 ve Igokea m:tel'i 70-68 yenerek E Grubu'nda mağlubiyetsiz durumda.