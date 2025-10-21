Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets | Maç ne zaman, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, salı akşamı taraftarı önünde Würzburg Baskets'i konuk ediyor. Grubunda oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, evindeki üçüncü sınavdan da üç puan çıkarmanın peşinde. Karşılaşma şifresiz kanalda canlı yayınlanacak; yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

E Grubu'nda oynadığı iki maçtan da parkeden mutlu ayrılan Galatasaray MCT Technic, ilk haftada Igokea m:tel'i 94-82 mağlup etmiş; ikinci haftada ise İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste karşısında deplasmanda 91-90'lık dar bir galibiyet almıştı. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki ekip, taraftar desteğini arkasına alarak üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Konuk ekip Würzburg Baskets de grubunda yenilgisiz bir performans sergiliyor: Alman temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup ederek E Grubu'nda iddialı bir başlangıç yaptı. Her iki takım da grupta üst sıralarda yer almak için kritik puanlar peşinde.

YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ

Maç TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ev sahibi taraftarlar salonu doldururken; maç yayınına TRT Spor Yıldız üzerinden, ayrıca kanalın resmi dijital yayın platformlarından erişim mümkündür. İzleyiciler canlı izleme bağlantısına yukarıdaki "CANLI İZLE" butonundan ulaşabilir.

MUHTEMEL 5'LER & TAKTİK ÖNGÖRÜLER

Galatasaray hücumda tempolu bir basketbol oynuyor; yüksek tempoda top dolaştırma ve üç sayı tehdidiyle rakip savunmaları zorlamak istiyor. Würzburg Baskets, fiziksel savunma ve ribaunt üstünlüğüyle öne çıkıyor; hücumda ise etkin dış şutörlere güveniyor. Maçın kaderini savunma rebountları ve hücum verimliliği belirleyecek.