Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, genç oyuncu Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını TFF’ye bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, defans oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

22 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı.