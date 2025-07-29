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Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 17:02
  • Giriş: 29.07.2025 17:02
  • Güncelleme: 29.07.2025 17:02
Kaynak: İHA
Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, genç oyuncu Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını TFF’ye bildirdi.
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, defans oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
22 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı.

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