Galatasaray Meydanı’ndaki polis bariyerleri altı senenin ardından kaldırıldı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti ve faillerin yargılanması talebiyle eylem yapan Cumartesi Anneleri, 1000. haftada Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapacak.

Meydandaki polis bariyerleri 25 Ağustos 2018’den sonra ilk kez 1000.haftada kaldırıldı. O tarihte 700. eylemde bir araya gelenlere Beyoğlu Kaymakamlığı’nın toplanmalarını yasakladığı bildirilmiş ve 47 kişi polisin müdahalesi ile gözaltına alınmıştı.

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995’ten beri Cumartesi günleri İstanbul’da Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için basın açıklaması yapıyor.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşımış, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirmişti.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Karara karşı oy kullanan tek isim İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce olmuştu.

Cumartesi Anneleri'nin basın açıklaması AYM kararına rağmen engellenmiş, 25 Ağustos 2018’den yaklaşık beş buçuk yıl sonra, ilk kez 11 Kasım 2023’teki 973. hafta buluşmasında Cumartesi Anneleri engelleme ve gözaltı işlemi olmadan Galatasaray Meydanı’ndaki basın açıklaması yapmıştı.