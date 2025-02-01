Galatasaray, Milan ile Morata transferi için anlaştı

Galatasaray, Milan'da forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano, kulüpler arasında prensip anlaşmasına varıldığını yazdı. Buna göre 33 yaşındaki forvet oyuncusu kiralık olarak kadroya katılacak ve satın alma opsiyonu olacak.

🚨🟡🔴 Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. 🇹🇷 pic.twitter.com/lcoosxUNHY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025

BONSERVİS BEDELİ 8 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu ise opsiyonun zorunlu satın alma içerdiğini ve bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu yazdı.

Morata'nın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek ve resmî sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Morata, sezon başında 16 millyon euro'ya Atletico Madrid'den Milan'a transfer olmuş ve İtalyan devi ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Milan ile yarım sezonda ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 23 maçta süre alan Morata, 6 gol kaydetti.

Real Madrid altyapısından yetişen Morata, Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan formaları girdi.

Morata'nın 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor.

İspanya Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024’te şampiyonluk sevinci yaşamıştı.