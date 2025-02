Galatasaray, Milan ile Morata transferi için anlaştı

Galatasaray, Milan'da forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano, kulüpler arasında prensip anlaşmasına varıldığını yazdı. Buna göre 33 yaşındaki forvet oyuncusu kiralık olarak kadroya katılacak ve satın alma opsiyonu olacak.

🚨🟡🔴 Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. 🇹🇷 pic.twitter.com/lcoosxUNHY