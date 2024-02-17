Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Ankara’ya hareket edecek.
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