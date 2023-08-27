Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'in Molde takımını 3-2 mağlup etmişti.