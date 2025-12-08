Galatasaray, Monaco deplasmanında: Sol bek bilmecesi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk olacak. Fransa sınırları içinde yer alan özerk Monako Prensliği’ndeki II. Louis Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Allard Lindhout olurken, VAR’da Belçikalı Bram Van Driessche görev yapacak. Mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY 9 PUANLA SAHADA

Sarı-kırmızılılar, beş haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı. Turnuvaya deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olarak başlayan Galatasaray, ardından sahasında Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Ajax deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle dönen Okan Buruk’un öğrencileri, son hafta Union Saint-Gilloise’a evinde 1-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından 14. sırada yer alan Galatasaray, Monaco deplasmanından alacağı sonuçla ilk 8 hedefini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

SARI-KIRMIZILILARDA 7 EKSİK

Galatasaray, kritik karşılaşmaya önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan’ın yanı sıra Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay da kadroda yer almayacak.

Türkiye’de yürütülen bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da Monaco karşısında forma giyemeyecek. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da kadro dışında.

Samsunspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın durumu son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Monaco cephesinde ise Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier’in durumları maç saatinde belli olacak.

SOL BEK BİLMECESİ

Galatasaray’da en büyük soru işareti sol bek pozisyonunda yaşanıyor. Jakobs’un sakatlığı, Eren Elmalı’nın cezası ve Kazımcan’ın statü durumu nedeniyle Okan Buruk’un bu bölgede seçenekleri oldukça sınırlı.

Teknik heyetin sol bek için Berkan Kutlu veya Barış Alper Yılmaz’ı değerlendirmesi beklenirken Lemina’nın stoperde kullanılması durumunda Sanchez’in sağ beke, Roland Sallai’nin ise sol beke geçmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Galatasaray’ın hücumdaki en önemli kozu Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta da gol atmayı başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 gole ulaşan Osimhen, Monaco karşısında da serisini sürdürmenin peşinde olacak.

SANE FORMUNU YÜKSELTTİ

Sezon başında kadroya katılan Alman yıldız Leroy Sane de Monaco karşısında Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Süper Lig’de 15 maçta 5 gol atan ve son haftalarda formunu yükselten Sane, Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz golle buluşamadı.

Belçikalı teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, bu sezon istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Ligue 1’de 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, 25 puanla 7. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Monaco, 6 puanla 23. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo ile Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle eski takımlarına karşı forma giyemeyecek. İki oyuncu da yıllarca forma giydikleri II. Louis Stadı’nda bu kez sahada yer alamayacak.

II. LOUİS STADI’NDAKİ UNUTULMAZ ZAFER

II. Louis Stadı, Galatasaray tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birine de ev sahipliği yaptı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de bu statta oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmıştı.

Galatasaray tarihine damga vuran goller arasında Monaco karşısında atılan iki frikik hâlâ hafızalarda. Cevat Prekazi, 1989 yılında yaklaşık 40 metreden attığı frikik golüyle tarihe geçerken Gheorghe Hagi de 2000 yılında yine Monaco filelerine 40 metreden gönderdiği şık golle unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı.