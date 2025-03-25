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Galatasaray NEF - Manisa Basket: 104-81

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 22:28
  • Giriş: 25.03.2025 22:28
  • Güncelleme: 25.03.2025 22:28
Kaynak: DHA
Galatasaray NEF - Manisa Basket: 104-81

Galatasaray NEF - Manisa Basket: 104-81

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Geert Jacobs, Nicolas Maestre, Yohann Rosso

GALATASARAY NEF: Palmer Jr. 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Izundu 15, Cummings 14, Sadık Kabaca 16, Delgado 9, Blumbergs 8, Ahmet Tuncer 3, Young 4, Yaman Alişan 2, Samet Geyik 2

MANİSA BASKET: Besson 16, Harun Apaydın 6, Lual-Acuil Jr. 19, Thomas 5, White Jr. 25, Yunus Sonsırma 5, Chiozza, Cengizhan İvedi 3, Mustafa Yerkazanoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 33-21

DEVRE: 50-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-60

Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manisa Basket'i 104-81 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ismini çeyrek finale yazdırdı.

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