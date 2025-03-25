Galatasaray NEF - Manisa Basket: 104-81
Kaynak: DHA
Galatasaray NEF - Manisa Basket: 104-81
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Geert Jacobs, Nicolas Maestre, Yohann Rosso
GALATASARAY NEF: Palmer Jr. 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Izundu 15, Cummings 14, Sadık Kabaca 16, Delgado 9, Blumbergs 8, Ahmet Tuncer 3, Young 4, Yaman Alişan 2, Samet Geyik 2
MANİSA BASKET: Besson 16, Harun Apaydın 6, Lual-Acuil Jr. 19, Thomas 5, White Jr. 25, Yunus Sonsırma 5, Chiozza, Cengizhan İvedi 3, Mustafa Yerkazanoğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 33-21
DEVRE: 50-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-60
Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manisa Basket'i 104-81 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ismini çeyrek finale yazdırdı.