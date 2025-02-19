Galatasaray - Neuchatel Xamax maçı hangi yıl oynandı? Galatasaray - Neuchatel Xamax maçı kaç kaç sonuçlandı?

Galatasaray'ın efsane galibiyetlerinden olan Neuchatel Xamax maçının sonucu futbol severler tarafından sıklıkla merak ediliyor? Galatasaray - Neuchatel Xamax maçlarının detayları şöyle:

Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'la eşleşti. Mustafa Denizli'nin liderliğinde sahaya çıkan Galatasaray, İsviçre'de ilk maçı 3-0 kaybederek tur için şansını zora soktu.

Buna karşın Galatasaray, 9 Kasım 1988 tarihindeki rövanş maçını 5-0'lık sonuçla kazanarak UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu maçta Tanju Çolak 3, Uğur Tütüneker ise 2 gol attı.