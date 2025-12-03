Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun peşinde

Galatasaray'ın ara transfer için çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar önemli oyuncuları kadrosuna katarak yaşanan rotasyon krizini çözmek istiyor. Son olarak Footy Africa'nın haberine göre Aslan gözünü, Club Brugge'un Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika'ya dikti.

Haberde genç futbolcuya yakın bir kaynak şu ifadeleri kullandı: "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve bir kulüp daha var, onlar Türkiye'de ilk üçte yer alıyor"

24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Midtjylland'da başlayan Avrupa kariyerinde Danimarka'da sergilediği performansla dikkat çekerek 2022 yılında 9,5 milyon euro Club Brugge'un yolunu tuttu. Brugge'da sergilediği performansla Avrupa'nın devlerinin de radarına giren başarılı orta saha iki yönlü oyunuyla beğeni topluyor.