Galatasaray, Noa Lang'a teklif yapacak

Galatasaray’ın, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için transfer teklifine hazırlandığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, bir süredir gündeminde yer alan Noa Lang için somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıyor.

Haberde, Galatasaray’ın bu transferdeki rakibinin şu aşamada Roma olduğu ifade edildi. Daha önce Noa Lang ile ilgilendiği belirtilen Bournemouth’un ise transfer yarışında geri planda kaldığı kaydedildi.

Napoli’de bu sezon 26 maçta süre alan Hollandalı kanat oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang’ın, İtalyan kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.