Galatasaray, Norveç’e geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Molde’nin konuğu olacak Galatasaray, Norveç’e geldi.
Kaynak: DHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Molde’nin konuğu olacak. TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’un yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Lee Betts üstlenecek.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak mücadele öncesinde Molde şehrine geldi. Galatasaray takımını taşıyan özel uçak TSİ 15.45 sıralarında Molde Havalimanı’na indi.
Kafileyi havalimanında TC Oslo Büyükelçiliği 1’inci Müsteşarı Barbaros Tuna Erdem ve az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Oyuncular, taraftarların forma imzalama ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.