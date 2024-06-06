Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Deneyimli teknik direktör için cuma günü imza töreni düzenlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan iki sezonu üst üste şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Buruk'un sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.
Son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Buruk, 2019/20 sezonunda da Başakşehir'in başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk için cuma günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu.
Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni hakkında— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 6, 2024
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