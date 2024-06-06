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Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Deneyimli teknik direktör için cuma günü imza töreni düzenlenecek.

Spor
  • 06.06.2024 14:57
  • Giriş: 06.06.2024 14:57
  • Güncelleme: 06.06.2024 15:07
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan iki sezonu üst üste şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Buruk'un sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.

Son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Buruk, 2019/20 sezonunda da Başakşehir'in başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk için cuma günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

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