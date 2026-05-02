Galatasaray, Okan Buruk'la sözleşme uzatacak mı?

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, kulüpte gelecek planlamasını gündeme getirdi.

Sarı-kırmızılı ekiple üst üste 4. şampiyonluğuna yaklaşan Buruk’un durumu netlik kazanmazken, kardeşi Fuat Buruk açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞKAN"

Radyospor’a konuşan Fuat Buruk, deneyimli teknik adamın kariyerine ilişkin değerlendirmesinde, “Okan çok çalışkan ve hırslı bir isim. Oyunculuğunda nasılsa teknik direktörlükte de aynı karakteri sürdürüyor. Avrupa’da önemli kulüplerde görev alabilecek bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’un geleceğine ilişkin beklentisini de paylaşan Fuat Buruk, başarılı bir sezonun ardından ayrılığın kolay olmayacağını vurguladı.

Fuat Buruk, “Avrupa ihtimali her zaman var ama bu başarıdan sonra bırakıp gitmek zor. Büyük ihtimalle kulüple anlaşarak yola devam edecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray’da son yıllarda elde edilen başarıların ardından teknik heyetin geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.