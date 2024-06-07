Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek.

Galatasaray Kulübü, bugün düzenlenen imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.

Okan Buruk için düzenlenen imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de başladı. Okan Buruk için düzenlenen imza törenine, başkan Dursun Özbek de katılıdı.

Sözleşmesi uzatılan Okan Buruk, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada "Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Galatasaray'ın hedefleri, hayalleri bitmiyor. Başarıyla mutlu olan camiayız, bunun peşinden koşacağız" dedi.

OKAN BURUK'TAN JOSE MOURINHO YORUMU

Buruk, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için imza atan Jose Mourinho sorusuna ise esprili bir yanıt verdi.

Okan Buruk, "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde bir katkınız olduğunu düşünüyor musunuz" sorusunu "Ben yoktum görüşmelerde (gülerek). O yüzden payım yok" diyerek yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.