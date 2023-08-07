Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için Slovenya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla başkent Ljubljana'ya hareket etti.

Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.