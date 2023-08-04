Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:





Kaleci:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban



Defans:

Leo Dubois

Angelio

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey



Orta Saha:

Fredrik Midtsjo

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira



Forvet:

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicol Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz

Cedric Bakambu



Liste B:

Jankat Yılmaz

Ali Turap Bülbül

Metehan Baltacı

Caner Doğan

Baran Aksaka

Hamza Akman

Efe Akman

Baran Demiroğlu