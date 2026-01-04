Galatasaray orta saha transferinde rotasını İnter’e çevirdi

Galatasaray, İnter’de forma giyen Davide Frattesi için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Di Marzio’nun aktardığına göre kiralamada 35 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak.

Söz konusu teklifin İnter tarafından da olumlu karşılanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon İtalyan ekibi İnter’de 15 maçta 506 dakika süre aldı.

İtalyan orta saha oyuncusu bu müsabakalarda 2 asistlik katkı sundu.