Galatasaray, Osimhen'i özel uçakla getirecek

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak’ta Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcüyü kritik mücadeleye yetiştirmek için farklı senaryolar üzerinde duruyor.

Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde bu akşam Fas’a elenmesi halinde, Osimhen’in perşembe günü özel uçakla Fas’tan İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Bu senaryoda teknik heyetin oyuncuyu kısa sürede takıma adapte etmesi hedefleniyor.

TURNUVAYA DAMGA VURDU

Nijerya’nın 18 Ocak’ta oynanacak finali kazanması durumunda ise Osimhen’in 19 Ocak’ta ülkedeki kutlamaların ardından İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Yönetim, bu ihtimalde de yıldız futbolcunun Atletico Madrid karşılaşmasına yetişebileceğini öngörüyor.

Afrika Uluslar Kupası’nda şu ana kadar 4 gol kaydeden Victor Osimhen, turnuvanın en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekti.