Galatasaray, Osimhen ve Sane için statta imza töreni düzenledi

Galatasaray, yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen ve Leroy Sane için Galatasaray – Lazio maçı öncesi imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Galatasaray’ın bu sezon giyeceği alternatif forması da tanıtıldı.

Rams Park’ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için düzenlenen imza töreni Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi gerçekleşti. İmza töreni öncesi Galatasaraylı futbolcuların bu sene terleteceği alternatif formanın tanıtımı da yapıldı.

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yer aldı. Başkan Özbek sahneye çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve yoğun alkışla eşlik etti.

‘Büyük Başkan’ tezahüratlarının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi:

"Değerli Galatasaraylılar, sarı-kırmızılı renklere gönül veren kardeşlerim. Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuza imza töreni vesilesiyle Rams Park’ta Lazio maçı öncesi bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde, takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde yepyeni ve daha önemli hedefler var. Galatasaray’ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa’nın tepesine taşıma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Alman Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından Leroy Sane, artık sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Sane’ye hoş geldin diyorum ve bize güvendiği için teşekkür ediyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ardından kürsüye gelen Leroy Sane, imzasını attı. Taraftarları selamlayan ve teşekkür eden Leroy Sane, alkışlarla kürsüden ayrıldı. Ardından kürsüye gelen Victor Osimhen, “Merhaba Galatasaray, çok teşekkür ediyorum” dedi ve imzasını attı.

Fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen imza töreni sona erdi.