Galatasaray PAOK maçı saat kaçta, hangi gün, ne zaman ve hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı şifreli mi? Galatasaray PAOK maçı nerede oynanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi macerasına PAOK maçı ile başlıyor. Galatasaray PAOK maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray PAOK maçı şifreli mi? Galatasaray'da eksik oyuncular kimler? Osimhen oynayacak mı? Detaylara bakalım:

GALATASARAY - PAOK MAÇININ HAKEMİ KİM?

GAlatasaray - PAOK maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Galatasaray'da Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Rolland Sallai forma giyemeyecek. Muslera kırmızı kart cezalısı, Ziyech sakat ve Sallai ise UEFA kadrosunda bulunmuyor.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PAOK'TAN SONRAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, PAOK'un ardından RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile oynayacak.

OKAN BURUK'UN CEZASI BİTTİ Mİ?

Okan Buruk'un cezası bitti ve PAOK karşılaşmasında takımının başında olacak.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in PAOK maçında oynaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN FORM DURUMU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanırken, Avrupa'da oynadığı son 3 maçını kaybetti.

PAOK'UN FORM DURUMU

Geçen sene Yunanistan Ligi'nin şampiyonu PAOK, bu sene ise ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla birinci sırada.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

GALATASARAY - PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - PAOK maçı İstanbul RAMS Park stadında oynanacak.

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.