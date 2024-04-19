Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Ardından üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.