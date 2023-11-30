Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.