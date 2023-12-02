Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda mağlup etti

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini Bakambu ve Ziyech'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69’uncu dakikada Bakambu ve 82’nci dakikada Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12’nci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 37 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 16’ncı sırada kaldı.

35’inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Ziyech, rakiplerini geçerek sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Tete’yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrolü sonrası sert vuruşunda topu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

42’nci dakikada Pendikspor’da Romero’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

44’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait olan Ziyech, gelen topa bekletmeden vurdu fakat topa savunmada Sequeira ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Oliveira’nın ortasında ceza sahası içerisinde Ziyech topa kafayla dokunmak istedi fakat top Erdem Canpolat’ta kaldı.

59’uncu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu fakat kaleci Erdem Canpolat topun kontrolünü sağladı.

63’üncü dakikada Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Ziyech, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.

69’uncu dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında Mertens’in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat topu sektirdi. Dönen topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bakambu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

82’nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Torreira'nın pasıyla orta alanda topla buluşan Ziyech'in uzaktan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

90+3’üncü dakikada Galatasaray’da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği top üst direkten dışarıya çıktı.

Karşılaşma konuk ekip Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

BAKAMBU’NUN GALATASARAY'DAKİ İLK SÜPER LİG GOLÜ

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Al Nasr SC takımından 700 bin Euro’ya transfer ettiği Cedric Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig golünü, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor deplasmanında attı. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Oliveira'nın yerine dahil olan 32 yaşındaki santrfor, 5 dakika sonra Galatasaray'ın karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti. Aynı zamanda bu gol Kongolu oyuncunun Sarı-kırmızılı formayla ilk lig golü oldu. Bakambu, daha önce Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Şampiyonlar Ligi 4’üncü haftasında deplasmanda oynanan Bayern Münih maçında kaydetmişti.