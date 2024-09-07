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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükseldi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda Kazakistan’ın BIIK Shymkent takımını 5-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:55
  • Giriş: 07.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 08.09.2024 00:12
Kaynak: AA
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükseldi

Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Malado Diallo (3), Andrea Staskova ve Catalina Usme kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci turdaki rakibi pazartesi günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre 18/19 Eylül ve 25/26 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların galibi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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