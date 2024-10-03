Galatasaray, RFS karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Daugava Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Dries Mertens, 38. dakikada ise Yunus Akgün'ün ayağından gelen gollerle 2-0 üstünlük kurdu. Galatasaray, 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha iyi başladı. Aradığı golü 55. dakikada Lasha Odisharia ile bulan RFS, skoru 2-2'ye getirdi. Geri kalan bölümde etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray, öne geçecek fırsatları yakalayamadı. Mücadele beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray ikinci hafta sonunda 4 puana yükselirken RFS ilk puanını aldı.

SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Galatasaray, son 2 maçında öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakadan 5 gün sonra RFS deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberliğe gelmesini önleyemedi.