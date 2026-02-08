Galatasaray, Rize deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde 20 haftada topladığı 49 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki yenilmezlik serisini Karadeniz deplasmanında da devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 12. sıradan uzaklaşmak ve alt sıralarla arasına mesafe koymak amacında.

SON YEDİ MAÇI KAZANDI

Sezonun ilk yarısında İstanbul’daki karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle ligde oynadığı son 7 maçı da galibiyetle tamamladı.

Rize’deki istatistiklerde de üstünlüğü elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan 23 maçta 15 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray’da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Leroy Sane ve Ahmed Kutucu’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında. Yeni transfer Renato Nhaga’nın, Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçte hücum üretkenliğini korurken savunmada zaman zaman gol yemekte zorlandı. Buna rağmen 47 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Son haftaların formda ismi Gabriel Sara, Rize deplasmanında da teknik heyetin en önemli kozlarından biri olacak.

Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Alikulov dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Yunus, Torreira, Abdülkerim (K), Osimhen, Barış, Lang.