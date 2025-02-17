Galatasaray, Rizespor deplasmanından galibiyetle döndü: 2-1

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda gol pozisyonu üretemedi. Karadeniz temsilcisi de tehlikeli ataklarından gol çıkaramayınca devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Maçın 47. dakikasında ilk isabetli şutunu atan Galatasaray, Victor Osimhen ile fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü 7 dakika sürerken Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un bulduğu golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Etkisiz futbol sergileyen konuk takımda sahneye 86. dakikada yine Osimhen çıktı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, ligdeki 23. maçında 20. galibiyetini elde etti. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e yükselterek namağlup ünvanını sürdürdü. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dün Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla 3'e düşürdüğü puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Çaykur Rizespor ise 12. kez mağlup olarak 27 puanda kaldı.