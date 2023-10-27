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Galatasaray, Rize’ye gitti

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 16:51
  • Giriş: 27.10.2023 16:51
  • Güncelleme: 27.10.2023 16:51
Kaynak: İHA
Galatasaray, Rize’ye gitti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize’ye gitti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Rizespor karşılaşması için İstanbul Havalimanı’ndan, Rize’ye hareket etti. Sarı-kırmızılıların, Rize maçı kamp kadrosunda Fransız futbolcu Tanguy Ndombele yer almadı. 

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: 

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu." 

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