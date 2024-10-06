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Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 8. hafta müsabakasında Galatasaray sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 06.10.2024 21:15
  • Giriş: 06.10.2024 21:15
  • Güncelleme: 06.10.2024 21:17
Kaynak: ANKA
Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'de 8. hafta müsabakasında Galatasaray sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Galatasaray Yunus Akgün'ün 28. dakikada attığı golle 3 puanı tek golle alarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

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