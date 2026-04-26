Galatasaray şampi...
Sezonun kaderini belirleyecek dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Toreira'nın golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar artık şampiyonluğa çok yakın.
Süper Lig'in 31'inci haftasında sezonun kaderini belirleyecek maçta Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Maçın önemli anları:
1 | Maç başladı.
5 | Kullanılan serbest vuruş sonrası Uğurcan Çakır ve Jaydon Oosterwolde arasında gerginlik yaşandı. Bu gerilim sonrası iki oyuncu da sarı kart gördü.
7 | Leroy Sane'nin kullandığı köşe vuruşunda Victor Osimhen yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI
11 | Sidiki Cherif'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.
13 | Anderson Talisca penaltıda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
22 | Galatasaraylı oyuncular Leroy Sane'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.
23 | İtirazları sonrası Fenerbahçe'de Ederson ve Archie Brown sarı kart gördü.
37 | Jakobs'un ortasında Osimhen kafayı vurdu top yandan dışarı çıktı.
40 | Kullanılan uzun taç atışında ceza sahası içinde vuruşunu yapan Victor Osimhen takımını öne geçirdi: 1-0.
41 | Galatasaray'da Yunus Akgün sarı kart gördü.
45 | Anderson Talisca'nın gelişine yaptığı sert vuruş direğin dibinden auta gitti.
İKİNCİ YARIDA GALATASARAY ÜSTÜNDÜ
56 | Leroy Sane'nin şık pasında çaprazdan sert bir vuruş yapan Lucas Toreira'ın attığı gol VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
60 | Yunus Akgün'ün ceza sahasında Jaydon Oosterwolde tarafından düşürülmesi sonrası Galatasaray penaltı kazandı.
62 | Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü, Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
67 | Barış Alper Yılmaz penaltıda topu ağlara gönderdi: 2-0.
83 | Mert Günok'un hatasında Lucas Toreira farkı üçe çıkardı: 3-0.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Devre arasında Galatasaray'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!"
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif