Galatasaray şampi...

Sezonun kaderini belirleyecek dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Toreira'nın golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar artık şampiyonluğa çok yakın.

  • 26.04.2026 16:58
  • Giriş: 26.04.2026 16:58
  • Güncelleme: 26.04.2026 22:18
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 31'inci haftasında sezonun kaderini belirleyecek maçta Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Maçın önemli anları:

1 | Maç başladı.

5  | Kullanılan serbest vuruş sonrası Uğurcan Çakır ve Jaydon Oosterwolde arasında gerginlik yaşandı. Bu gerilim sonrası iki oyuncu da sarı kart gördü.

7 | Leroy Sane'nin kullandığı köşe vuruşunda Victor Osimhen yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

11 | Sidiki Cherif'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.

13 | Anderson Talisca penaltıda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

22 | Galatasaraylı oyuncular Leroy Sane'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.

23 | İtirazları sonrası Fenerbahçe'de Ederson ve Archie Brown sarı kart gördü.

37 | Jakobs'un ortasında Osimhen kafayı vurdu top yandan dışarı çıktı.

40 | Kullanılan uzun taç atışında ceza sahası içinde vuruşunu yapan Victor Osimhen takımını öne geçirdi: 1-0.

41 | Galatasaray'da Yunus Akgün sarı kart gördü.

45 | Anderson Talisca'nın gelişine yaptığı sert vuruş direğin dibinden auta gitti.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY ÜSTÜNDÜ

56 | Leroy Sane'nin şık pasında çaprazdan sert bir vuruş yapan Lucas Toreira'ın attığı gol VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60 | Yunus Akgün'ün ceza sahasında Jaydon Oosterwolde tarafından düşürülmesi sonrası Galatasaray penaltı kazandı.

62 | Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü, Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

67 | Barış Alper Yılmaz penaltıda topu ağlara gönderdi: 2-0.

83 | Mert Günok'un hatasında Lucas Toreira farkı üçe çıkardı: 3-0.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Devre arasında Galatasaray'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!"

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

