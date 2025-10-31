Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ajax maçı yayın bilgisi | Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray, zorlu Hollanda deplasmanında Ajax’a konuk olacak. Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23:00’te başlayacak. Karşılaşma, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Mücadelede Avrupa futbolunun en prestijli hakemlerinden oluşan bir ekip düdük çalacak.
AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon hem de TRT’nin dijital platformu TRT İzle üzerinden takip edebilecek.
TRT’nin resmi yayın programına göre maç öncesi canlı bağlantılar, teknik analizler ve yorumlar da ekranda yer alacak.
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı 6 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanında kazanarak puanını 9’a çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, son haftalarda form grafiğini yükselterek dikkat çekiyor.
Rakibi Ajax ise sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi, grupta -10 averajla son sırada yer alıyor. Ajax, sahasında Galatasaray karşısında ilk puanını almak için mücadele edecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
|Tarih
|Maç
|Saat
|Yer
|5 Kasım 2025
|Ajax - Galatasaray
|23:00
|Deplasman (Amsterdam)
|25 Kasım 2025
|Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise
|20:45
|Ev Sahibi (İstanbul)
|9 Aralık 2025
|AS Monaco - Galatasaray
|23:00
|Deplasman (Monaco)
|21 Ocak 2026
|Galatasaray - Atletico Madrid
|20:45
|Ev Sahibi (İstanbul)
|28 Ocak 2026
|Manchester City - Galatasaray
|23:00
|Deplasman (Manchester)
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Cimbom, Ajax deplasmanından alacağı olası 3 puanla ilk 10’a girme şansını artırmak istiyor.
OKAN BURUK’TAN MAÇ ÖNCESİ MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Oyuncularımın formundan ve motivasyonundan memnunum. Avrupa’da her maç zor, ancak biz kazanmaya gidiyoruz.” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekipte tüm oyuncuların moralli olduğu, taktik çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.
MAÇIN ÖNE ÇIKANLARI
- Stad: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)
- Tarih: 5 Kasım 2025 Çarşamba
- Saat: 23:00 (TSİ)
- Yayın: TRT 1 (Şifresiz)
- Galatasaray puanı: 6
- Ajax puanı: 0
Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?
Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23:00’te oynanacak.
Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray kaç puanda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 6 puan topladı.
Maç nerede oynanacak?
Ajax-Galatasaray maçı Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak.
Galatasaray’ın kalan maçları hangi tarihlerde?
Galatasaray, 25 Kasım’da Union Saint-Gilloise, 9 Aralık’ta Monaco, 21 Ocak’ta Atletico Madrid ve 28 Ocak’ta Manchester City ile karşılaşacak.