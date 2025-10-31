Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ajax maçı yayın bilgisi | Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray , zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ’a konuk olacak. Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ajax- Galatasaray maçı ne zaman , saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23:00’te başlayacak. Karşılaşma, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena ’da oynanacak. Mücadelede Avrupa futbolunun en prestijli hakemlerinden oluşan bir ekip düdük çalacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon hem de TRT’nin dijital platformu TRT İzle üzerinden takip edebilecek.

TRT’nin resmi yayın programına göre maç öncesi canlı bağlantılar, teknik analizler ve yorumlar da ekranda yer alacak.