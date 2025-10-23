Galatasaray Şampiyonlar Ligi | Bodo/Glimt galibiyeti sonrası puanı kaç, kaçıncı sırada? (Güncel takvim)

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek önemli bir zafer daha aldı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, üç maç sonunda 6 puana ulaşarak gruptaki iddiasını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maç takvimi!

GÜNCEL DURUM: PUAN VE SIRALAMA

Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle üç maç sonunda 6 puana ulaştı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde iddialı 14. sıraya taşıdı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ — KALAN GRUP MAÇLARI

Aşağıdaki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi UEFA resmi takvimine göre sıralanmıştır:

Tarih Rakip Ev / Deplasman 05 Kasım 2025 Ajax Deplasman 25 Kasım 2025 Union SG Ev 09 Aralık 2025 Monaco Deplasman 21 Ocak 2026 Atletico Madrid Ev

NELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Galatasaray’ın grup aşamasındaki yürüyüşünü sürdürebilmesi için hücum verimliliği ve savunma disiplini kritik rol oynayacak. Özellikle deplasmandaki Ajax sınavı, puan tablosu açısından kilit önemde. Teknik ekip rotasyon, sakatlık yönetimi ve taktiksel esneklikle hem yerel ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yükü dağıtmaya çalışacak. Rakiplerin performansı da Galatasaray’ın sıralamasını doğrudan etkileyecek.