Galatasaray Şampiyonlar Ligi | Bodo/Glimt galibiyeti sonrası puanı kaç, kaçıncı sırada? (Güncel takvim)
Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısındaki 3-1’lik galibiyeti, takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine yeni bir ivme kazandırdı. Victor Osimhen’in etkili performansı ve Yunus Akgün’ün ek katkısı ile alınan üç puan, sarı-kırmızılıların grupta ilerleme umutlarını artırdı. Üç maç sonra 6 puana ulaşan Galatasaray, artık puan cetvelinde yarışın içine güçlü biçimde dahil oldu. Teknik heyet, önümüzdeki Ajax deplasmanı ve diğer zorlu karşılaşmalar öncesi morali yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Bodo/Glimt galibiyeti sonrası puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu ve Avrupa maç takvimi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek önemli bir zafer daha aldı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, üç maç sonunda 6 puana ulaşarak gruptaki iddiasını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maç takvimi!
GÜNCEL DURUM: PUAN VE SIRALAMA
Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle üç maç sonunda 6 puana ulaştı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde iddialı 14. sıraya taşıdı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ — KALAN GRUP MAÇLARI
Aşağıdaki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi UEFA resmi takvimine göre sıralanmıştır:
|Tarih
|Rakip
|Ev / Deplasman
|05 Kasım 2025
|Ajax
|Deplasman
|25 Kasım 2025
|Union SG
|Ev
|09 Aralık 2025
|Monaco
|Deplasman
|21 Ocak 2026
|Atletico Madrid
|Ev
NELER BELİRLEYİCİ OLACAK?
Galatasaray’ın grup aşamasındaki yürüyüşünü sürdürebilmesi için hücum verimliliği ve savunma disiplini kritik rol oynayacak. Özellikle deplasmandaki Ajax sınavı, puan tablosu açısından kilit önemde. Teknik ekip rotasyon, sakatlık yönetimi ve taktiksel esneklikle hem yerel ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yükü dağıtmaya çalışacak. Rakiplerin performansı da Galatasaray’ın sıralamasını doğrudan etkileyecek.
BODO/GLİMT GALİBİYETİ SONRASI GALATASARAY'IN PUANI KAÇ OLDU?
Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikten sonra üç maç sonunda 6 puana ulaştı.
Galatasaray şu an grubunda hangi sırada?
Galatasaray 6 puanla grubun 14. sırasında yer alıyor.
Galatasaray'ın kalan grup maçları hangi tarihlerde?
UEFA takvimine göre Galatasaray'ın kalan grup maçları arasında Ajax (05 Kasım 2025 deplasman), Union SG (25 Kasım 2025 ev), Monaco (09 Aralık 2025 deplasman) ve Atletico Madrid (21 Ocak 2026 ev) bulunmaktadır. Kesin saat ve stadyum bilgileri için