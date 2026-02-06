Giriş / Abone Ol
Devler Ligi play-off'unda Juventus'la tur mücadelesi verecek olan Galatasaray, kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.

Kaynak: AA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

