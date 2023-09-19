Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez gruplarda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 17. kez gruplarda mücadele verecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Bu turda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda da Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2, sahasındaki rövanşta da 2-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10. kez elemeleri geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, 7 kez de doğrudan gruplarda yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de iki, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek, 2023-2024'te ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.