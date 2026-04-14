Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final için sahada

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında yarın İspanya temsilcisi Tenerife ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tenerife’deki Santiago Martin Arena’da oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak. Seride 1-1 eşitlik bulunurken, bu karşılaşmayı kazanan taraf adını Dörtlü Final’e yazdıracak.

İLK MAÇI KAYBETTİ, İKİNCİYİ KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında deplasmanda rakibine 84-83 mağlup olurken, İstanbul’daki ikinci karşılaşmadan 64-62’lik galibiyetle ayrılarak seriyi dengeledi.

Tek maç üzerinden oynanacak final niteliğindeki üçüncü karşılaşma, iki takım açısından da sezonun en kritik sınavlarından biri olacak. Galatasaray, deplasmanda kazanarak organizasyonda son dört takım arasına kalmayı hedefliyor.

Bu eşleşmeden çıkacak ekip, 7-9 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Badalona kentinde düzenlenecek Dörtlü Final’de Litvanya temsilcisi Rytas ile yarı finalde karşılaşacak.