Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, turnuvadaki ilk maçına bu akşam çıkıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam saat 19.45'te Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak. Maçı, deneyimli hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

3 sezon sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönen Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda oynanacak diğer maç Bayern Münih - Manchester United ise saat 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Real Madrid - Union Berlin

Benfica - Salzburg

Braga - Napoli

Arsenal - PSV

Sevilla - Lens

Real Sociedad - Inter

Galatasaray, turnuvadaki 2. maçında 3 Ekim Salı günü Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son olarak 2019-2020 sezonunda mücadele eden Galatasaray, 6 maçta 1 gol kaydedebilirken aldığı 2 puanla sonuncu olmuştu.