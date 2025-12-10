Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde krediyi kaybediyor

Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Rakibine 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı.

Böylece Monaco'ya alacağı galibiyetle ilk 8 hesapları yapmak için gelen sarı-kırmızılılar kalan haftalarda ilk 24'teki yerini korumak için mücadele verecek maçın önemli anları:

13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.

16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.

BARIŞ ALPER SAVUNMAYI ZORLADI

19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.

24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.

34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.

İKİNCİ YARIDA MONACO HÂKİMİYETİ

İkinci yarıda ilk yarının aksine Monaco çok daha etkin olan taraftı. Yaptığı ön alan baskısıyla Galatasaray'ı hataya zorlayan Fransız ekibi, 50'inci dakikada Denis Zakaria'yla bir penaltıdan yararlanamadı.

Kaçan penaltıdan sonra da pozisyon üretmeye devam eden kırmızı-beyazlılar, Folarin Balogun'la iki net fırsattan yararlanamadı. Baskısını sürdüren Monaco, 68'inci dakikada Balogun'la golü buldu: 1-0.

Kalan dakikalarda baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.