Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u tek golle mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin’ın yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

Karşılaşmaya Galatasaray; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11’iyle çıktı. Liverpool ise; Alisson Becker, Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike ile sahada yer aldı.

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, maçın henüz 2’nci dakikasında Barış Alper Yılmaz’la gole çok yaklaştı fakat Alisson Becker gole izin vermedi. 14’üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Dominik Szoboszlai’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 16’ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıda top daha fazla Liverpool’un ayağında kalsa da Galatasaray savunmada hata yapmadı. İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11’ler ile devam etti. 54’üncü dakikada Galatasaray, Victor Osimhen’le etkili geldi. Ön alan baskısında topu kapan Victor Osimhen, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Alisson Becker’i geçemedi. İkinci yarıda da benzer oyunlar oynandı. Liverpool topun hakimi olup paslı oyun tercih etti. Galatasaray ise ön alan baskısıyla rakibini kırmaya çalıştı. Liverpool son bölümlerde baskısını arttırsa da, Galatasaray takım halinde iyi savunarak skoru korudu. 89’uncu dakikada Liverpool’da İbrahima Konate, ceza sahası içinde yaşanan karambolde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin önce penaltıyı verdi, ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Clement Turpin, penaltıyı iptal etti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 3'e yükseltirken Liverpool ise 3 puanda kaldı.