Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçında

Galatasaray Basketbol Takamı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine mağlup olarak 1-0 geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar bugün mağlup olması durumunda turnuvaya veda edecek. Maçı sarı-kırmızılıların kazanması durumunda ise yarı finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak mücadele belirleyecek.

Galatasaray, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius-ERA Nymburk eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek. Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.