Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçında

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını kaybederek geriye düşen Galatasaray, Tenerife karşısında sahasında kazanarak seriyi eşitlemek ve tur umutlarını son maça taşımak istiyor.

  • 07.04.2026 10:31
  • Giriş: 07.04.2026 10:31
  • Güncelleme: 07.04.2026 10:37
Kaynak: Spor Servisi
AA

Galatasaray Basketbol Takamı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine mağlup olarak 1-0 geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar bugün mağlup olması durumunda turnuvaya veda edecek. Maçı sarı-kırmızılıların kazanması durumunda ise yarı finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak mücadele belirleyecek.

Galatasaray, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius-ERA Nymburk eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek. Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

BirGün'e Abone Ol