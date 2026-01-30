Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off'ta Kiminle Eşleşti? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası zorlu bir rakiple eşleşti. “Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off’ta kiminle eşleşti?” ve “Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi sonrası Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Bu eşleşme, play-off turunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıktı.

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı iki maçlık eleme serisinde tur için mücadele edecek. İlk karşılaşma İstanbul’da, rövanş mücadelesi ise Torino’da oynanacak.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının tarihleri netleşti. İlk maç 17 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat’ta Juventus’un ev sahipliğinde Torino’da gerçekleştirilecek.

Karşılaşmaların başlama saatleri UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Son 16 play-off turunda öne çıkan eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Galatasaray – Juventus

Borussia Dortmund – Atalanta

Olympiakos – Bayer Leverkusen

Benfica – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter

Monaco – PSG

Karabağ – Newcastle United

Club Brugge – Atletico Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026 ELEME TURLARI TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri de belli oldu:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

GALATASARAY JUVENTUS’U ELİRSE SONRAKİ RAKİP KİM OLACAK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u elemesi halinde son 16 turunda Liverpool – Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse, PSG/Monaco ya da Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden gelecek takımla mücadele edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off’ta kiminle eşleşti?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşti.

Galatasaray – Juventus maçı ne zaman?

İlk maç 17 Şubat’ta İstanbul’da, ikinci maç ise 24 Şubat’ta Torino’da oynanacak.

Galatasaray play-off turunu geçerse kiminle oynayacak?

Galatasaray, Juventus’u elemesi halinde Liverpool – Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Budapeşte’de oynanacak.